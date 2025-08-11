Овечкин улетит в Америку в начале сентября

Агент нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Глеб Чистяков рассказал, когда хоккеист отправится в США.

«Он улетит в начале сентября», — цитирует Чистякова ТАСС.

В стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталз» сыграют против «Бостона». Встреча состоится в ночь на 9 октября.