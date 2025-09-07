Овечкин улетел в США

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин улетел в США, сообщает ТАСС.

Хоккеист с женой и детьми из аэропорта Домодедово вылетел в Дубай, откуда отправится в Вашингтон.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь на 8 октября. В первом матче в ночь на 9 октября «Кэпиталз» на своем поле примут «Бостон».