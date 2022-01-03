Овечкин улетел на скамейку «Вашингтона» после неудачного хита
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» улетел на скамейку запасных. Он попытался провести силовой прием на сопернике, но тот увернулся, что привело к вылету россиянина с площадки.
Пресс-служба «Нью-Джерси» оценила этот эпизод, написав в Twitter: «Ох, как жаль».
Сейчас начался третий период. Счет 3:1 в пользу «Дэвилз».
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