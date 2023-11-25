Овечкин ударил соперника по лицу в словесной перепалке после окончания периода

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ ударил защитника «Эдмонтона» Венсана Деарне.

В конце первого периода 38-летний россиянин попытался провести силовой прием, но канадец увернулся и прозвучала сирена. Хоккеисты вступили в словесную перепалку, в ходе которой Овечкин ударил Деарне по лицу, но сразу извинился.

Тем не менее, Овечкин получил двухминутный штраф за свое поведение, поэтому «Кэпиталз» начинали второй период, играя в меньшинстве.