Овечкин ударил клюшкой в лицо защитника «Эдмонтона»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заработал двухминутный штраф в матче против «Эдмонтона» (0:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

В конце первого периода 38-летний хоккеист попытался применить силовой прием против защитника «Ойлерз» Венсана Деарне, но канадец сумел увернуться, из-за чего Овечкин влетел в заградительное стекло. После этого россиянин вступил в перепалку с соперником и ударил его клюшкой в лицо.

В текущем сезоне Овечкин набрал 12 (5+7) очков в 17 матчах НХЛ. «Вашингтон» с 22 очками занимает седьмое место в Восточной конференции после 17 игр.