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Овечкин — третья звезда дня в НХЛ

10:23
Александр Овечкин (слева). Фото nhl.com
Александр Овечкин (слева). Фото nhl.com
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ.

Россиянин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:4 Б). Первой звездой был признан нападающий «Пингвинов» Джейк Гюнтцель, в активе которого результативный пас и победный буллит в этой игре.

Форвард «Флориды» Ээту Луостаринен — вторая звезда дня. Он набрал 2 (1+1) очка в игре с «Чикаго» (5:2).

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