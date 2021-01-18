Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ.

Россиянин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:4 Б). Первой звездой был признан нападающий «Пингвинов» Джейк Гюнтцель, в активе которого результативный пас и победный буллит в этой игре.

Форвард «Флориды» Ээту Луостаринен — вторая звезда дня. Он набрал 2 (1+1) очка в игре с «Чикаго» (5:2).