Овечкин - третий в истории НХЛ по скорострельности в большинстве

Нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин стал 18-м хоккеистом, забившим 200 шайб в большинстве и третьим, кому понадобилось на это менее 1000 матчей. Быстрее него (866-й матч) 200 раз наказывали соперника за нарушение Марио Лемье и Бретт Халл. А абсолютный рекордсмен по числу шайб в неравных составах Дэйв Андрейчак достиг юбилейной отметки в 954-й встрече. (Кирилл БУРДАКОВ)

Игрок Клубы Матчи Голы 200-й гол* Марио ЛЕМЬЕ Питтсбург 915 236 737 Бретт ХАЛЛ Калгари, Сент-Луис, Даллас, Детройт, Финикс 1269 265 808 Александр ОВЕЧКИН Вашингтон 866 200 866 Дэйв АНДРЕЙЧАК Баффало, Торонто, Нью-Джерси, Бостон, Колорадо, Тампа-Бэй 1639 274 954