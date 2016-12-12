Овечкин - третий в истории НХЛ по скорострельности в большинстве

Нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин стал 18-м хоккеистом, забившим 200 шайб в большинстве и третьим, кому понадобилось на это менее 1000 матчей. Быстрее него (866-й матч) 200 раз наказывали соперника за нарушение Марио Лемье и Бретт Халл. А абсолютный рекордсмен по числу шайб в неравных составах Дэйв Андрейчак достиг юбилейной отметки в 954-й встрече. (Кирилл БУРДАКОВ)
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
200-й гол*
|
Марио ЛЕМЬЕ
|
Питтсбург
|
915
|
236
|
737
|
Бретт ХАЛЛ
|
Калгари, Сент-Луис, Даллас, Детройт, Финикс
|
1269
|
265
|
808
|
Александр ОВЕЧКИН
|
Вашингтон
|
866
|
200
|
866
|
Дэйв АНДРЕЙЧАК
|
Баффало, Торонто, Нью-Джерси, Бостон, Колорадо, Тампа-Бэй
|
1639
|
274
|
954