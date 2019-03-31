Овечкин - третий игрок в истории НХЛ, забросивший 50 шайб в восьми сезонах

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Тампы" (6:3) сделал дубль. Первая шайба россиянина стала для него 50-й в сезоне.

Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, который забил 50 и более голов в восьми сезонах. Лидируют по этому показателю Уэйн Гретцки и Майк Босси. На счету канадев по девять сезонов.

Российский форвард достиг отметки в 658 шайб в карьере. Он вышел на чистое 13-е место по количеству голов в НХЛ. До 12-го места, на котором распологается Люк Робитайл, Овечкину необходимо забросить 10 шайб.