Овечкин тренировался в первой тройке «Вашингтона»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин 1 мая провел тренировку с основой команды. Он занимался без ограничений, сообщает журналист Саманта Пелл.

Россиянин занимался в составе первой тройки нападения вместе с Евгением Кузнецовым и Конором Шири.

Его участие в первом матче серии плей-офф НХЛ против «Флориды» пока официально остается под вопросом.

Напомним, что 36-летний форвард пропустил три последних матча регулярного чемпионата из-за повреждения.

Овечкин пока не пропустил ни одного матча плей-офф за свою карьеру в НХЛ.