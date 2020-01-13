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Овечкин сыграл в гольф. Хоккеист не попал по мячу первым ударом

20:50
Александр Овечкин и Итан — неизлечимо больной мальчик из Ирландии. Фото twitter.com/Capitals
Александр Овечкин и Итан — неизлечимо больной мальчик из Ирландии. Фото twitter.com/Capitals
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«Вашингтон» провел благотворительный вечер для детей с серьезными заболеваниями. В рамках акций капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин и другие игроки команды пообщались с детьми, сыграли с ними в настольный футбол и гольф.

Овечкин, который восемь раз становился лучшим снайпером НХЛ, не смог попасть по мячу с первого раза. «Если не получается с первого раза, то попробуйте снова, как Большой О», — написала пресс-служба «Столичных».

Кроме того, от Итана, неизлечимо больного мальчика из Ирландии, Овечкин получил в подарок свитер «Белфаст Джайантс» — хоккейной команды из Северной Ирландии.

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