Овечкин сыграл в гольф. Хоккеист не попал по мячу первым ударом

«Вашингтон» провел благотворительный вечер для детей с серьезными заболеваниями. В рамках акций капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин и другие игроки команды пообщались с детьми, сыграли с ними в настольный футбол и гольф.

Овечкин, который восемь раз становился лучшим снайпером НХЛ, не смог попасть по мячу с первого раза. «Если не получается с первого раза, то попробуйте снова, как Большой О», — написала пресс-служба «Столичных».

If at first you don't succeed, try again like Big O ?@WishMidAtlantic pic.twitter.com/PyhZwZ47RY — Washington Capitals (@Capitals) January 12, 2020

Кроме того, от Итана, неизлечимо больного мальчика из Ирландии, Овечкин получил в подарок свитер «Белфаст Джайантс» — хоккейной команды из Северной Ирландии.