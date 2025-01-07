Овечкин сыграл 1450-й матч в НХЛ и приблизился к Топ-30 в истории

Российский нападающий «Вашингтона» Алексанлр Овечкин вышел на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало». Для 39-летнего россиянина это 1450-я игра за карьеру в регулярке.

По количеству сыгранных матчей в НХЛ Овечкин занимает 31-е место. На 30-й строчке располагается экс-форвард «Виннипега», «Анахайма», «Сан-Хосе» и «Колорадо» Теему Селянне — 1451 игра.

Рекордсменом НХЛ по сгыранным матчам в регулярных чемпионата является Патрик Марло — 1779 матчей.