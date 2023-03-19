Овечкин сыграет за «Вашингтон» в гостевом матче с «Миннесотой»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попал в стартовый состав команды на гостевой матч с «Миннесотой».

Ранее сообщалось, что россиянин может пропустить игру из-за проблем с нижней частью тела.

18 марта Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона», взяв время на отдых и восстановление.

Матч между командами пройдет 19 марта на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) и начнется в 21.00 мск.