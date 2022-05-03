Овечкин сыграет в первом матче серии против «Флориды»

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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что капитан команды Александр Овечкин примет участие в первом матче серии плей-офф НХЛ против «Флориды».

«Овечкин точно сыграет в первом матче с «Флоридой», — цитирует тренера журналист Тум Гулитти в Twitter.

Напомним, что 36-летний форвард пропустил три последних матча регулярного чемпионата из-за повреждения.

Первый матч серии «Вашингтон» — «Флорида» пройдет 4 мая и начнется в 02.30 (мск).