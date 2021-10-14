Овечкин сыграет в матче против «Рейнджерса»

Российский нападающий Александр Овечкин принял участие в раскатке «Вашингтона» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». Пресс-служба клуба опубликовала в Twitter видео с разминки команды.

8 октября Овечкин получил травму в выставочном матче с «Филадельфией», поэтому его участие в игре с «Рейнджерс» было под вопросом.

Game 1 of 82 is finally here and the Caps are ready to get it going.#ALLCAPS | @UAPipeTrades pic.twitter.com/l1HCdxKKkq — Washington Capitals (@Capitals) October 13, 2021

Матч начнется в 2.30 по московскому времени. Для обеих команд это первая игра в сезон-2021/22.