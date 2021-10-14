Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин сыграет в матче против «Рейнджерса»

01:18
Теги:

Российский нападающий Александр Овечкин принял участие в раскатке «Вашингтона» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». Пресс-служба клуба опубликовала в Twitter видео с разминки команды.

8 октября Овечкин получил травму в выставочном матче с «Филадельфией», поэтому его участие в игре с «Рейнджерс» было под вопросом.

Матч начнется в 2.30 по московскому времени. Для обеих команд это первая игра в сезон-2021/22.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Творог: польза и вред для организма. Комментирует эксперт
0