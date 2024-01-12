Овечкин сыграет против «Сиэтла» в первом звене «Вашингтона»

«Вашингтон» назвал состав на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин начнет встречу в стартовой пятерке. Он сыграет в одном звене нападения с Диланом Строумом и Максом Пачиоретти.

5 января 38-летний россиянин получил повреждение в матче против «Каролины». В третьем периоде он столкнулся с форвардом «Харрикейнз» Джорданом Стаалом, но смог продолжить игру. После этого Овечкин пропустил несколько тренировок «Вашингтона».

Матч «Вашингтон» — «Сиэтл» состоится сегодня, 12 января. Начало — в 03.00 по московскому времени.