Овечкин стал вторым в таблице снайперов и шестым в списке бомбардиров сезона в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (5:4 ОТ). В 17 матчах нынешнего сезона россиянин он набрал 22 (13+9) очка в 17 матчах.

На данный момент Овечкин занимает второе место в таблице снайперов наряду с Остоном Мэттьюсом и Леоном Драйзайтлем. Больше голов только у форварда «Бостона» Давида Пастрняка — 15. В списке бомбардиров нападающий на шестом месте. Лидирует тот же Пастрняк — 30 (15+15) очков.

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