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Овечкин стал вторым в рейтинге действующих российских игроков НХЛ по версии The Hockey Writers

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Овечкин и Никита Кучеров.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занял второе место в рейтинге действующих российских хоккеистов, выступающих в НХЛ, по версии The Hockey Writers.

39-летний россиянин уступает только форварду «Тампы» Никите Кучерову. Третьим идет нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.

Рейтинг лучших российских хоккеистов НХЛ по версии The Hockey Writers:

1. Никита Кучеров («Тампа»)

2. Александр Овечкин («Вашингтон»)

3. Артемий Панарин («Рейнджерс»)

4. Андрей Василевский («Тампа»)

5. Кирилл Капризов («Миннесота»)

6. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)

7. Андрей Свечников («Каролина»)

8. Евгений Малкин («Питтсбург»)

9. Сергей Бобровский («Флорида»)

10. Илья Сорокин («Айлендерс»)

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Александр Овечкин
Артемий Панарин
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
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1 Каролина 10 7 3 15
2 Рейнджерс 10 6 4 13
3 Вашингтон 8 5 3 10
4 Айлендерс 8 4 4 9
5 Нью-Джерси 8 4 4 8
6 Питтсбург 9 3 6 7
7 Коламбус 7 3 4 6
8 Филадельфия 10 1 9 5
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2 Тампа-Бэй 8 6 2 12
3 Оттава 9 6 3 12
4 Флорида 9 5 4 12
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Центральный дивизион И В П О
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5 Анахайм 7 4 3 8
6 Ванкувер 10 2 8 5
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