Овечкин стал вторым в рейтинге действующих российских игроков НХЛ по версии The Hockey Writers
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занял второе место в рейтинге действующих российских хоккеистов, выступающих в НХЛ, по версии The Hockey Writers.
39-летний россиянин уступает только форварду «Тампы» Никите Кучерову. Третьим идет нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.
Рейтинг лучших российских хоккеистов НХЛ по версии The Hockey Writers:
1. Никита Кучеров («Тампа»)
2. Александр Овечкин («Вашингтон»)
3. Артемий Панарин («Рейнджерс»)
4. Андрей Василевский («Тампа»)
5. Кирилл Капризов («Миннесота»)
6. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)
7. Андрей Свечников («Каролина»)
8. Евгений Малкин («Питтсбург»)
9. Сергей Бобровский («Флорида»)
10. Илья Сорокин («Айлендерс»)
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|10
|7
|3
|15
|2
|Рейнджерс
|10
|6
|4
|13
|3
|Вашингтон
|8
|5
|3
|10
|4
|Айлендерс
|8
|4
|4
|9
|5
|Нью-Джерси
|8
|4
|4
|8
|6
|Питтсбург
|9
|3
|6
|7
|7
|Коламбус
|7
|3
|4
|6
|8
|Филадельфия
|10
|1
|9
|5
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|7
|2
|14
|2
|Тампа-Бэй
|8
|6
|2
|12
|3
|Оттава
|9
|6
|3
|12
|4
|Флорида
|9
|5
|4
|12
|5
|Баффало
|9
|4
|5
|10
|6
|Монреаль
|8
|4
|4
|9
|7
|Детройт
|8
|3
|5
|8
|8
|Торонто
|9
|3
|6
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|9
|6
|3
|13
|2
|Юта
|9
|6
|3
|12
|3
|Колорадо
|8
|5
|3
|11
|4
|Виннипег
|8
|4
|4
|10
|5
|Даллас
|8
|4
|4
|9
|6
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|9
|7
|Сент-Луис
|8
|3
|5
|7
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|8
|2
|16
|2
|Эдмонтон
|8
|6
|2
|13
|3
|Сиэтл
|9
|5
|4
|11
|4
|Сан-Хосе
|8
|4
|4
|9
|5
|Анахайм
|7
|4
|3
|8
|6
|Ванкувер
|10
|2
|8
|5
|7
|Калгари
|8
|2
|6
|4
|8
|Лос-Анджелес
|6
|0
|6
|2
Результаты / календарь
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23.10
24.10
|19.10
|01:00
|Миннесота – Коламбус
|2 : 1
|19.10
|03:00
|Калгари – Каролина
|3 : 2
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