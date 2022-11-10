Овечкин стал вторым по худшему показателю полезности сезона НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отличиться результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (1:4).

37-летний россиянин завершил встречу с показателем полезности «-2». Овечкин вышел на второе место по худшему общему показателю сезона («-13») — на первом месте Джордан Кайру из «Сент-Луиса» («-17»).

В текущем сезоне Овечкин провел 15 матчей, в которых набрал 13 (8+5) очков.