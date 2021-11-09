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Овечкин стал вторым игроком в истории «Вашингтона» с 600 передачами в НХЛ

08:49
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (5:3).

36-летний россиянин стал вторым игроком в истории «Вашингтона» с 600 передачами в НХЛ. Первое место по количеству передач в клубе занимает шведский нападающий Никлас Бекстрем (722 передачи).

Напомним, что в прошедшей встрече Овечкин забросил свою 741-ю шайбу за карьеру в НХЛ и догнал Бретта Халла, который занимает четвертое место в истории лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ. Лидирует в рейтинге Уэйн Гретцки (894 гола). Далее идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

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