Овечкин стал вторым игроком НХЛ, забросившим 20 шайб в 20 сезонах подряд

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1).

За 27 матчей в нынешнем сезоне 39-летний хоккеист набрал 32 (20+12) очка. Таким образом Овечкин забросил 20 шайб в 20 сезонах подряд, став вторым игроком с таким достижением в истории НХЛ.

Обладателем рекорда является Горди Хоу, забрасывавший 20 шайб в 21 сезоне кряду — с 1949 года по 1970-й.

Овечкину, забросившему 873 шайбы за карьеру в НХЛ, остается забить еще 21 гол, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы).