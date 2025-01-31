Овечкин стал второй звездой матча «Вашингтона» с «Оттавой»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан второй звездой матча против «Оттавы» (4:5 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

39-летний россиянин отличился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами. Теперь на его счету 37 (23+14) очков в текущем сезоне.

Первой звездой матча стал защитник «Оттавы» Тома Шабо, набравший 2 (1+1) очка. Третьей звездой признали форварда «Сенаторз» Джоша Норриса, на счету которого 3 (1+2) очка.