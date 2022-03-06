Овечкин стал первой звездой матча против «Сиэтла»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой матча. Он набрал три очка (1+2) во встрече против против «Сиэтла» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ. 36-летний хоккеист забросил шайбу на 41-й минуте и сделал счет 4:2.

Вторым стал форвард Том Уилсон, третье место занял нападающий Конор Шери.