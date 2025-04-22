Овечкин стал третьим игроком в истории «Вашингтона», забившим в плей-офф в возрасте 39+ лет

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля».

Россиянин стал третьим игроком в истории франшизы, забившим в плей-офф в возрасте 39 лет и старше — сейчас Овечкину 39 лет и 216 дней. Также за «Вашингтон» в плей-офф забивали Майк Кнубл (39 лет, 301 день) и Сергей Федоров (39 лет, 136 дней).

На данный момент на счету Овечкина 142 (73+69) набранных очка в 152 матчах плей-офф.