Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ со 150 голами более чем в одном месяце

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил свой 150-й гол в карьере в НХЛ в ноябре.

40-летний россиянин отличился в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (4:3).

Как сообщает пресс-служба лиги, Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, который забросил 150 шайб более чем в одном месяце (также у него 161 гол в марте).

Аналогичного результата добивались канадские нападающие Уэйн Гретцки (157 матчей — в декабре, 154 — в ноябре, 152 — в январе) и Горди Хоу (154 — в январе, 151 — в феврале).

В сезоне-2025/26 на счету Овечкина 22 (11+11) очка в 24 матчах.