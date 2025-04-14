Овечкин стал третьей звездой встречи с «Коламбусом»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (1:4).

39-летний россиянин стал автором единственной шайбы «Кэпиталз». Первой звездой стал форвард «Блю Джэкетс» Адам Фантилли, у которого дубль в этой встрече. Вторая звезда — вратарь «Коламбуса» Джет Гривз, отразивший 29 бросков из 30.

В текущем сезоне Овечкин провел 63 матча, в которых набрал 71 (43+28) очко.