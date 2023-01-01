Овечкин стал шестым игроком, сделавшим не менее 30 хет-триков в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (9:2).

Таким образом, 37-летний россиянин стал шестым игроком в истории НХЛ, сделавшим не менее 30 хет-триков в регулярном чемпионате. Также в этот список входят Уэйн Гретцки (50), Марио Лемье (40), Майк Босси (39), Бретт Халл (33) и Фил Эспозито (32).

В текущем сезоне Овечкин набрал 45 (26+19) очка в 38 матчах.

За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 806 шайб. По этому показателю он уступает лишь Уэйну Гретцки (894). Для того чтобы выйти на 1-е место российскому нападающему надо забросить еще 88 шайб.