Овечкин стал шестым игроком, сделавшим не менее 30 хет-триков в НХЛ
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (9:2).
Таким образом, 37-летний россиянин стал шестым игроком в истории НХЛ, сделавшим не менее 30 хет-триков в регулярном чемпионате. Также в этот список входят Уэйн Гретцки (50), Марио Лемье (40), Майк Босси (39), Бретт Халл (33) и Фил Эспозито (32).
В текущем сезоне Овечкин набрал 45 (26+19) очка в 38 матчах.
За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 806 шайб. По этому показателю он уступает лишь Уэйну Гретцки (894). Для того чтобы выйти на 1-е место российскому нападающему надо забросить еще 88 шайб.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|36
|24
|12
|54
|2
|Нью-Джерси
|36
|23
|13
|48
|3
|Вашингтон
|38
|20
|18
|45
|4
|Питтсбург
|36
|19
|17
|44
|5
|Айлендерс
|37
|21
|16
|44
|6
|Рейнджерс
|37
|19
|18
|44
|7
|Филадельфия
|36
|12
|24
|31
|8
|Коламбус
|34
|10
|24
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|35
|28
|7
|59
|2
|Торонто
|36
|22
|14
|50
|3
|Тампа-Бэй
|34
|22
|12
|45
|4
|Детройт
|34
|15
|19
|37
|5
|Баффало
|33
|17
|16
|36
|6
|Флорида
|37
|16
|21
|36
|7
|Оттава
|35
|16
|19
|35
|8
|Монреаль
|36
|15
|21
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|37
|22
|15
|50
|2
|Виннипег
|36
|22
|14
|45
|3
|Миннесота
|35
|20
|15
|42
|4
|Колорадо
|34
|19
|15
|41
|5
|Сент-Луис
|36
|17
|19
|37
|6
|Нэшвилл
|34
|15
|19
|35
|7
|Аризона
|34
|13
|21
|31
|8
|Чикаго
|34
|8
|26
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|38
|24
|14
|50
|2
|Лос-Анджелес
|39
|21
|18
|48
|3
|Эдмонтон
|37
|20
|17
|42
|4
|Калгари
|37
|17
|20
|41
|5
|Сиэтл
|34
|18
|16
|40
|6
|Ванкувер
|35
|16
|19
|35
|7
|Сан-Хосе
|37
|11
|26
|29
|8
|Анахайм
|37
|10
|27
|24
|1.01
|00:00
|
Вашингтон – Монреаль
|9 : 2
|1.01
|00:00
|
Лос-Анджелес – Филадельфия
|2 : 4
|1.01
|01:00
|
Тампа-Бэй – Аризона
|5 : 3
|1.01
|02:00
|
Сент-Луис – Миннесота
|2 : 5
|1.01
|03:00
|
Детройт – Оттава
|4 : 2
|1.01
|03:00
|
Колорадо – Торонто
|2 : 6
|1.01
|04:00
|
Даллас – Сан-Хосе
|5 : 2
|1.01
|06:00
|
Калгари – Ванкувер
|3 : 2
|1.01
|06:00
|
Эдмонтон – Виннипег
|1 : 2
|1.01
|23:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|37
|72
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|57
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|37
|52
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|37
|32
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|33
|26
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|35
|25
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|24
|1.90
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|14
|2.19