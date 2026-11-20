Овечкин стал седьмым игроком в истории НХЛ с четырьмя главными рекордами одного клуба

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал седьмым игроком в истории НХЛ, который единолично владеет рекордами одной франшизы по количеству проведенных матчей, заброшенных голов, результативных передач и набранных очков.

Капитан «Кэпиталз» отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало». Она стала 763-й (в 1593-й игре) в карьере 41-летнего россиянина, который обошел форварда Никласа Бэкстрема (762) и вышел на первое место по ассистам в истории клуба.

Теперь Овечкин единолично возглавляет все четыре главных статистических рейтинга франшизы: по матчам (1593), голам (930), передачам (763) и очкам (1693).

По информации пресс-службы «Кэпиталз», ранее такого достижения добивались шесть хоккеистов: Шейн Доун («Аризона»), Гилберт Перро («Баффало»), Рон Фрэнсис («Каролина»), Джо Сакик («Колорадо»), Майк Модано («Даллас») и Александр Барков («Флорида»).

Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ. Летом он продлил контракт с «Вашингтоном» на один год, а в октябре объявил, что сезон-2026/27 станет для него последним в лиге.