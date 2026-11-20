Овечкин стал седьмым игроком в истории НХЛ с четырьмя главными рекордами одного клуба
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал седьмым игроком в истории НХЛ, который единолично владеет рекордами одной франшизы по количеству проведенных матчей, заброшенных голов, результативных передач и набранных очков.
Капитан «Кэпиталз» отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало». Она стала 763-й (в 1593-й игре) в карьере 41-летнего россиянина, который обошел форварда Никласа Бэкстрема (762) и вышел на первое место по ассистам в истории клуба.
Теперь Овечкин единолично возглавляет все четыре главных статистических рейтинга франшизы: по матчам (1593), голам (930), передачам (763) и очкам (1693).
По информации пресс-службы «Кэпиталз», ранее такого достижения добивались шесть хоккеистов: Шейн Доун («Аризона»), Гилберт Перро («Баффало»), Рон Фрэнсис («Каролина»), Джо Сакик («Колорадо»), Майк Модано («Даллас») и Александр Барков («Флорида»).
Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ. Летом он продлил контракт с «Вашингтоном» на один год, а в октябре объявил, что сезон-2026/27 станет для него последним в лиге.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|24
|18
|6
|39
|2
|Нью-Джерси
|23
|15
|8
|30
|3
|Айлендерс
|22
|11
|11
|27
|4
|Рейнджерс
|23
|13
|10
|27
|5
|Филадельфия
|26
|9
|17
|24
|6
|Вашингтон
|21
|10
|11
|20
|7
|Коламбус
|21
|9
|12
|18
|8
|Питтсбург
|23
|7
|16
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|24
|15
|9
|33
|2
|Тампа-Бэй
|23
|15
|8
|32
|3
|Монреаль
|24
|14
|10
|32
|4
|Бостон
|23
|15
|8
|31
|5
|Флорида
|24
|13
|11
|29
|6
|Баффало
|24
|10
|14
|24
|7
|Детройт
|23
|8
|15
|19
|8
|Торонто
|25
|8
|17
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|25
|17
|8
|39
|2
|Даллас
|23
|15
|8
|32
|3
|Колорадо
|23
|13
|10
|29
|4
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|29
|5
|Сент-Луис
|24
|13
|11
|28
|6
|Юта
|24
|12
|12
|27
|7
|Виннипег
|24
|11
|13
|26
|8
|Чикаго
|24
|8
|16
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|26
|17
|9
|38
|2
|Вегас
|25
|14
|11
|33
|3
|Сан-Хосе
|25
|11
|14
|24
|4
|Анахайм
|24
|11
|13
|23
|5
|Калгари
|24
|10
|14
|22
|6
|Сиэтл
|20
|10
|10
|21
|7
|Лос-Анджелес
|21
|7
|14
|16
|8
|Ванкувер
|26
|6
|20
|13
|24.11
|03:00
|Нью-Джерси – Коламбус
|- : -
|24.11
|03:30
|Оттава – Калгари
|- : -
|24.11
|03:30
|Монреаль – Лос-Анджелес
|- : -
|24.11
|03:30
|Виннипег – Юта
|- : -
|24.11
|03:30
|Айлендерс – Торонто
|- : -
|24.11
|05:40
|Сиэтл – Анахайм
|- : -
|24.11
|06:00
|Сан-Хосе – Миннесота
|- : -