Овечкин стал самым возрастным автором хет-трика в истории «Вашингтона»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:3). Для 36-летнего россиянина эти шайбы стали 746-й, 747-й и 748-й в лиге.

Как сообщает пресс-служба клуба, Овечкин теперь — самый возрастный автор хет-трика в истории «Кэпиталз» — 36 лет 70 дней. Он превзошел достижение Петера Бондры (35 лет 295 дней), установленное 29 ноября 2003 года.

Alex Ovechkin (36 years, 70 days) became the oldest player to score a hat trick for the @Capitals. Peter Bondra (35 years, 295 days on Nov. 29, 2003) previously held that distinction.#NHLStats: https://t.co/3nXcGz3Zq9 pic.twitter.com/4KqAW1oii8 — NHL Public Relations (@PR_NHL) November 27, 2021

Овечкин довел счет голам в регулярных чемпионатах до 748 за карьеру в НХЛ. Топ-3 снайперов в истории открывает Яромир Ягр (766), далее идут Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

В этом сезоне у Овечкина уже 18 голов в 21 матче.