Овечкин стал самым возрастным автором хет-трика в истории «Вашингтона»
03:53
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:3). Для 36-летнего россиянина эти шайбы стали 746-й, 747-й и 748-й в лиге.
Как сообщает пресс-служба клуба, Овечкин теперь — самый возрастный автор хет-трика в истории «Кэпиталз» — 36 лет 70 дней. Он превзошел достижение Петера Бондры (35 лет 295 дней), установленное 29 ноября 2003 года.
Овечкин довел счет голам в регулярных чемпионатах до 748 за карьеру в НХЛ. Топ-3 снайперов в истории открывает Яромир Ягр (766), далее идут Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).
В этом сезоне у Овечкина уже 18 голов в 21 матче.
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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика
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