Овечкин стал самым упоминаемым российским спортсменом в 2024 году
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин возглавил рейтинг самых упоминаемых в отечественных СМИ российских спортсменов в 2024 году, сообщает компания «Медиалогия».
Его медиаиндекс составил 1,574 миллиона упоминаний в СМИ. На втором месте — теннисист Даниил Медведев (1,169 миллиона), третье место занимает форвард «Акрона» Артем Дзюба (935 тысяч).
В топ-5 также вошли вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов (706 тысяч) и полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук (688 тысяч).
Рейтинг составлен компанией «Медиалогия» за период с 1 января по 24 декабря 2024 года на основе более 100 тысяч влиятельных источников — ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ.
Топ-30 российских спортсменов в российских СМИ:
|
Место в рейтинге
|
Персона
|
Вид спорта
|
МедиаИндекс
|
1
|
Александр Овечкин
|
Хоккей
|
1 574 575,6
|
2
|
Даниил Медведев
|
Теннис
|
1 169 621,2
|
3
|
Артем Дзюба
|
Футбол
|
935 335,1
|
4
|
Матвей Сафонов
|
Футбол
|
706 274,9
|
5
|
Алексей Миранчук
|
Футбол
|
688 900,5
|
6
|
Максим Глушенков
|
Футбол
|
680 696,4
|
7
|
Константин Тюкавин
|
Футбол
|
650 843,9
|
8
|
Мирра Андреева
|
Теннис
|
649 283,5
|
9
|
Андрей Рублев
|
Теннис
|
630 479,1
|
10
|
Александр Соболев
|
Футбол
|
617 546,9
|
11
|
Ислам Махачев
|
Смешанные единоборства
|
601 833,2
|
12
|
Никита Кучеров
|
Хоккей
|
545 347,1
|
13
|
Артур Бетербиев
|
Бокс
|
510 360,2
|
14
|
Георгий Джикия
|
Футбол
|
457 658,3
|
15
|
Артемий Панарин
|
Хоккей
|
456 827,3
|
16
|
Дмитрий Бивол
|
Бокс
|
444 308,1
|
17
|
Сергей Бобровский
|
Хоккей
|
435 133,4
|
18
|
Федор Чалов
|
Футбол
|
418 967,7
|
19
|
Александр Головин
|
Футбол
|
393 134,3
|
20
|
Евгений Кузнецов
|
Хоккей
|
384 278,7
|
21
|
Карен Хачанов
|
Теннис
|
369 390,0
|
22
|
Игорь Акинфеев
|
Футбол
|
365 392,6
|
23
|
Арсен Захарян
|
Футбол
|
358 130,2
|
24
|
Кирилл Капризов
|
Хоккей
|
339 588,9
|
25
|
Дарья Касаткина
|
Теннис
|
337 260,1
|
26
|
Александр Большунов
|
Лыжи
|
328 922,0
|
27
|
Евгений Малкин
|
Хоккей
|
328 528,4
|
28
|
Антон Миранчук
|
Хоккей
|
319 487,8
|
29
|
Анна Калинская
|
Теннис
|
304 344,1
|
30
|
Матвей Мичков
|
Хоккей
|
266 087,3
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|37
|23
|14
|49
|2
|Вашингтон
|34
|23
|11
|48
|3
|Каролина
|34
|21
|13
|43
|4
|Питтсбург
|36
|16
|20
|37
|5
|Коламбус
|35
|14
|21
|34
|6
|Филадельфия
|35
|15
|20
|34
|7
|Рейнджерс
|34
|16
|18
|33
|8
|Айлендерс
|35
|13
|22
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|36
|22
|14
|46
|2
|Торонто
|35
|21
|14
|44
|3
|Бостон
|36
|19
|17
|42
|4
|Тампа-Бэй
|32
|19
|13
|40
|5
|Оттава
|34
|18
|16
|38
|6
|Монреаль
|34
|14
|20
|31
|7
|Детройт
|34
|13
|21
|30
|8
|Баффало
|35
|12
|23
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|36
|25
|11
|51
|2
|Миннесота
|35
|21
|14
|46
|3
|Колорадо
|36
|21
|15
|42
|4
|Даллас
|33
|20
|13
|40
|5
|Юта
|34
|16
|18
|38
|6
|Сент-Луис
|36
|16
|20
|36
|7
|Нэшвилл
|35
|11
|24
|29
|8
|Чикаго
|35
|12
|23
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|34
|23
|11
|49
|2
|Эдмонтон
|34
|21
|13
|44
|3
|Лос-Анджелес
|34
|19
|15
|43
|4
|Ванкувер
|34
|17
|17
|41
|5
|Калгари
|34
|16
|18
|39
|6
|Сиэтл
|36
|15
|21
|32
|7
|Анахайм
|33
|13
|20
|30
|8
|Сан-Хосе
|37
|11
|26
|28
|28.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|- : -
|28.12
|03:00
|
Детройт – Торонто
|- : -
|28.12
|03:00
|
Баффало – Чикаго
|- : -
|28.12
|03:00
|
Коламбус – Бостон
|- : -
|28.12
|04:00
|
Сент-Луис – Нэшвилл
|- : -
|28.12
|04:00
|
Даллас – Миннесота
|- : -
|28.12
|05:00
|
Юта – Колорадо
|- : -
|28.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Вегас
|- : -
|28.12
|21:00
|
Флорида – Монреаль
|- : -