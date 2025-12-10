Овечкин стал самым популярным хоккеистом НХЛ в 2025 году по версии Hockey Reference

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал самым популярным хоккеистом НХЛ в 2025 году по версии Hockey Reference.

Медиапортал проанализировал страницы хоккеистов НХЛ на официальном сайте лиги по количеству посещений болельщиками. 40-летний россиянин занял первое место практически в каждом штате США и в большинстве провинций Канады.

Примечательно, что второе место по популярности в США занял легендарный Уэйн Гретцки, которого в прошлом сезоне Овечкин обошел по голам в НХЛ.

В Канаде кроме Овечкина и Кросби в число самых популярных вошли еще два действующих игрока: нападающий Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (в двух провинциях) и вратарь Коннор Хеллибак из «Виннипега» (в одной).

На третьей строчке — форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, который стал самым популярным хоккеистом в Пенсильвании — штате своей команды.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин набрал 29 (14+15) очков в 30 матчах.

«Вашингтон» с 39 очками после 30 матчей занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.