Овечкин стал рекордсменом «Вашингтона» по голевым передачам
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало».
Это 763-й ассист (в 1593-й игре) 41-летнего россиянина за карьеру в лиге. Он вышел на первое место по голевым передачам в истории «Кэпиталз».
Овечкин побил рекорд Никласа Бэкстрема, на счету которого 762 результативные передачи в 1105 матчах.
В сезоне-2026/27 у капитана «Вашингтона» 6 (1+5) очков в 20 играх регулярного чемпионата НХЛ.
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|Нью-Джерси
|22
|15
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|30
|3
|Рейнджерс
|22
|13
|9
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|Айлендерс
|20
|10
|10
|24
|5
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|19
|10
|9
|20
|6
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|24
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|17
|20
|7
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|20
|7
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|14
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|21
|8
|13
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|7
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|22
|8
|14
|19
|8
|Торонто
|23
|8
|15
|18
|Центральный дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|23
|16
|7
|36
|2
|Даллас
|21
|13
|8
|28
|3
|Колорадо
|22
|12
|10
|27
|4
|Нэшвилл
|22
|11
|11
|27
|5
|Юта
|23
|11
|12
|25
|6
|Виннипег
|22
|10
|12
|23
|7
|Сент-Луис
|21
|10
|11
|22
|8
|Чикаго
|21
|6
|15
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|23
|17
|6
|37
|2
|Вегас
|23
|13
|10
|30
|3
|Анахайм
|22
|11
|11
|23
|4
|Сан-Хосе
|24
|10
|14
|22
|5
|Калгари
|22
|10
|12
|21
|6
|Сиэтл
|18
|9
|9
|19
|7
|Лос-Анджелес
|19
|6
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|8
|Ванкувер
|23
|5
|18
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|20.11
|03:00
|Торонто – Лос-Анджелес
|- : -
|20.11
|03:00
|Виннипег – Айлендерс
|- : -
|20.11
|03:00
|Питтсбург – Сент-Луис
|- : -
|20.11
|03:00
|Оттава – Филадельфия
|- : -
|20.11
|03:00
|Вашингтон – Баффало
|- : -
|20.11
|03:00
|Каролина – Монреаль
|- : -
|20.11
|03:30
|Тампа-Бэй – Эдмонтон
|- : -
|20.11
|04:00
|Чикаго – Коламбус
|- : -
|20.11
|04:00
|Калгари – Миннесота
|- : -
|20.11
|05:00
|Колорадо – Анахайм
|- : -
|20.11
|05:40
|Сиэтл – Ванкувер
|- : -
|20.11
|06:00
|Вегас – Даллас
|- : -
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