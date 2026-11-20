Овечкин стал рекордсменом «Вашингтона» по голевым передачам

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало».

Это 763-й ассист (в 1593-й игре) 41-летнего россиянина за карьеру в лиге. Он вышел на первое место по голевым передачам в истории «Кэпиталз».

Овечкин побил рекорд Никласа Бэкстрема, на счету которого 762 результативные передачи в 1105 матчах.

В сезоне-2026/27 у капитана «Вашингтона» 6 (1+5) очков в 20 играх регулярного чемпионата НХЛ.