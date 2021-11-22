Овечкин стал первым российским игроком, набравшим 1350 очков за карьеру в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (2:5).

Таким образом, 36-летний россиянин набрал 1350-е очко в НХЛ и стал первым российским игроком, который добрался до этой отметки.

Второе место среди россиян занимает Сергей Федоров (1179 очков). На третьей позиции располагается форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин (1109 баллов).

В нынешнем сезоне на счету Овечкина 30 (15+15) очков в 19 встречах.