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Овечкин стал первой звездой недели в НХЛ

21:07
Александр Овечкин. Фото Getty Images
Александр Овечкин. Фото Getty Images
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой прошедшей игровой недели Национальной хоккейной лиги. В четырех матчах россиянин набрал 8 (2+6) очков.

Овечкин также забросил 742-ю шайбу в чемпионатах НХЛ и вышел на чистое 4-е место среди лучших снайперов в истории лиги, превзойдя Бретта Халла, на счету которого 741 гол.

Второй звездой стал защитник «Бостона» Чарли Макэвой. Он набрал 7 (2+5) очков в четырех встречах.

Третьей звездой выбран форвард «Анахайма» Трой Терри. На счету американца 3 гола и 3 ассиста в трех матчах.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика