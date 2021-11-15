Овечкин стал первой звездой недели в НХЛ
21:07
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой прошедшей игровой недели Национальной хоккейной лиги. В четырех матчах россиянин набрал 8 (2+6) очков.
Овечкин также забросил 742-ю шайбу в чемпионатах НХЛ и вышел на чистое 4-е место среди лучших снайперов в истории лиги, превзойдя Бретта Халла, на счету которого 741 гол.
Второй звездой стал защитник «Бостона» Чарли Макэвой. Он набрал 7 (2+5) очков в четырех встречах.
Третьей звездой выбран форвард «Анахайма» Трой Терри. На счету американца 3 гола и 3 ассиста в трех матчах.
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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика
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