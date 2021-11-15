Овечкин стал первой звездой недели в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой прошедшей игровой недели Национальной хоккейной лиги. В четырех матчах россиянин набрал 8 (2+6) очков.

Овечкин также забросил 742-ю шайбу в чемпионатах НХЛ и вышел на чистое 4-е место среди лучших снайперов в истории лиги, превзойдя Бретта Халла, на счету которого 741 гол.

Второй звездой стал защитник «Бостона» Чарли Макэвой. Он набрал 7 (2+5) очков в четырех встречах.

Третьей звездой выбран форвард «Анахайма» Трой Терри. На счету американца 3 гола и 3 ассиста в трех матчах.