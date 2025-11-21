Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба организации.

В матче регулярного чемпионата против «Монреаля» (8:4) форвард оформил хет-трик и сделал результативную передачу.

Второй звездой дня стал лидер «Колорадо» Натан Маккиннон. В матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3) он забросил две шайбы и сделал результативную передачу.

Третьей звездой дня признан форвард «Вегаса» Джек Айкел. В игре с «Ютой» (4:1) он оформил дубль и отдал голевую передачу.

40-летний Овечкин забил в четвертой игре подряд. У него теперь 907 голов за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и 984 гола с учетом плей-офф.