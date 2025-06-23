Овечкин стал лучшим новичком НХЛ за последние 20 лет по версии The Hockey Writers

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занял первое место в рейтинге лучших новичков НХЛ за последние 20 лет по версии канадского издания The Hockey Writers.

В сезоне-2005/06, который стал для Овечкина дебютным в НХЛ, он набрал 106 (52+54) очков. С тех пор ни один из новичков лиги не набирал более 100 очков или забивал более 50 голов за сезон.

Второе место в рейтинге занял Евгений Малкин (его отметили за сезон-2006/07), третье — американец Остон Мэттьюс (2016/17). Пятым стал Кирилл Капризов (2020/21), седьмым — Артемий Панарин (2015/16)

В сезоне-2024/25 «Вашингтон» дошел до второго раунда Кубка Стэнли, где уступил «Каролине» (1-4 в серии). На счету 39-летнего Овечкина 73 (44+29) очка в 65 матчах регулярного чемпионата и 6 (5+1) очков в 10 играх плей-офф.

6 апреля 2025 года Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ, забросив 895-ю шайбу в ворота «Нью-Йорк Айлендерс». Прежнее лучшее достижение принадлежало Уэйну Гретцки.