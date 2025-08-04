Овечкин стал лидером по доходам среди игроков НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин возглавил рейтинг игроков НХЛ по заработанным деньгам за карьеру, сообщает Sportrac. 39-летний россиянин заработал 161,72 миллиона долларов США.

Вторым стал 37-летний канадский нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, который получил 155,89 миллиона долларов.

На третьей позиции располагается 39-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин — 146,87 миллиона долларов.

По итогам сезона-2025/26, до конца контракта Овечкина с «Вашингтоном», как ожидается, его доход вырастет до 171,22 миллиона долларов.