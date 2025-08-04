Хоккей
4 августа, 09:27

Овечкин стал лидером по доходам среди игроков НХЛ

Павел Лопатко
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин возглавил рейтинг игроков НХЛ по заработанным деньгам за карьеру, сообщает Sportrac. 39-летний россиянин заработал 161,72 миллиона долларов США.

Вторым стал 37-летний канадский нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, который получил 155,89 миллиона долларов.

На третьей позиции располагается 39-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин — 146,87 миллиона долларов.

По итогам сезона-2025/26, до конца контракта Овечкина с «Вашингтоном», как ожидается, его доход вырастет до 171,22 миллиона долларов.

Александр Овечкин
Евгений Малкин
Сидни Кросби
Материалы сюжета: Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
«Ови может выбить тысячу». Гретцки пошутил про машину, Кросби ответил за Овечкина
Таблица лучших снайперов в истории НХЛ с учетом плей-офф после 901-го гола Овечкина в лиге
Ротенберг — о возможном возвращении Овечкина в КХЛ: «Даст импульс, будет популяризировать хоккей»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин забил и начал новую погоню за Гретцки. А «Вашингтон» выходит из сумрака
Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф? Расклады после 978-го гола Александра
  • vit316

    Мне в голову не придёт писать гадости про Усика из-за его спортивных побед. Политика - это другое. А по спорту - дерётся Усик хорошо, молодец.

    08.08.2025

  • Werewolf

    на самом деле нет. В разных штатах налоги разные. можно меньше получать, но платить больше

    07.08.2025

  • Maks

    Шайб тоже много притянул за карьеру, да и вообще очков тоже уже много.

    04.08.2025

  • Maks

    У них есть Усик, который сейчас очень хорошо зарабатывает, но боксом, а не хоккеем.

    04.08.2025

  • андр

    Вы тоже платите налоги, большая часть которых не идет на вашу пенсию.

    04.08.2025

  • андр

    Редкий талант Александра притягивать к себе внимание и деньги.

    04.08.2025

  • Деп Б.Охта

    Хочу Вас успокоить. Та часть налогов, которые высчситывают из гонораров российских хоккеистов идут на социальные программы США. А вот налоги канадцев идут на вооружение, в том числе и для Украины.

    04.08.2025

  • vit316

    У окраинцев от таких новостей сильно подгорает. Их вечно зависть гложет к чужим деньгам, а к русским - вдвойне.:smiley::smiley::smiley:

    04.08.2025

  • Maks

    Т.е. он осознано платит им налоги, хотя мог бы и не платить? А только забирать их деньги за игру там?

    04.08.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    И лидер по налогам главной страны НАТО, которая вооружает наших соседей....настоящий патриот России...:grinning::grinning::grinning:

    04.08.2025

