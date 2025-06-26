Хоккей
26 июня, 05:24

Овечкин стал лидером НХЛ по силовым приемам среди действующих игроков

Евгений Козинов
Корреспондент

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин теперь является лидером НХЛ по силовым приемам среди действующих игроков, после того как Мэтт Мартин объявил о завершении карьеры.

36-летний канадец на этой неделе завершил карьеру. За 15 сезонов в НХЛ он сделал 3946 силовых приемов.

На счету Овечкина 3743 силовых приема. До рекорда по этому показателю за всю карьеру ему осталось сделать 287 хитов.

В сезоне-2024/25 39-летний россиянин отметился 110 силовыми приемами.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
  • Kiril1Yrich

    даешь в послед. сезоне по 4 хита за матч! и еще рекорд)

    27.06.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Айлендерс 0 0 0 0
    2 Вашингтон 0 0 0 0
    3 Каролина 0 0 0 0
    4 Коламбус 0 0 0 0
    5 Нью-Джерси 0 0 0 0
    6 Питтсбург 0 0 0 0
    7 Рейнджерс 0 0 0 0
    8 Филадельфия 0 0 0 0
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Баффало 0 0 0 0
    2 Бостон 0 0 0 0
    3 Детройт 0 0 0 0
    4 Монреаль 0 0 0 0
    5 Оттава 0 0 0 0
    6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
    7 Торонто 0 0 0 0
    8 Флорида 0 0 0 0
    Центральный дивизион И В П О
    1 Виннипег Джетс 0 0 0 0
    2 Даллас 0 0 0 0
    3 Колорадо 0 0 0 0
    4 Миннесота 0 0 0 0
    5 Нэшвилл 0 0 0 0
    6 Сент-Луис 0 0 0 0
    7 Чикаго 0 0 0 0
    8 Юта 0 0 0 0
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 0 0 0 0
    2 Ванкувер 0 0 0 0
    3 Вегас 0 0 0 0
    4 Калгари 0 0 0 0
    5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
    6 Сан-Хосе 0 0 0 0
    7 Сиэтл 0 0 0 0
    8 Эдмонтон 0 0 0 0
    Результаты / календарь
    8.10
    9.10
    10.10
    11.10
    12.10
    13.10
    8.10 00:00
    Флорида – Чикаго
    		 - : -
    8.10 03:00
    Рейнджерс – Питтсбург
    		 - : -
    8.10 05:30
    Лос-Анджелес – Колорадо
    		 - : -
    Все результаты / календарь

