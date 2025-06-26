Овечкин стал лидером НХЛ по силовым приемам среди действующих игроков

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин теперь является лидером НХЛ по силовым приемам среди действующих игроков, после того как Мэтт Мартин объявил о завершении карьеры.

36-летний канадец на этой неделе завершил карьеру. За 15 сезонов в НХЛ он сделал 3946 силовых приемов.

На счету Овечкина 3743 силовых приема. До рекорда по этому показателю за всю карьеру ему осталось сделать 287 хитов.

В сезоне-2024/25 39-летний россиянин отметился 110 силовыми приемами.