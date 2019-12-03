Овечкин стал клиентом агентства спортивного маркетинга «Телеспорт Груп»

Агентство спортивного маркетинга «Телеспорт Груп» объявило о подписании договора о коммерческой реализации имиджевых прав капитана сборной России по хоккею, нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Овечкин — один из самых популярных спортсменов России, обладатель Кубка Стэнли 2018 года, трехкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014). В январе 2017-го россиянин был включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.

«Телеспорт Груп» — крупнейший оператор на рынке спортивного маркетинга в России с 1994 года. Эксперт в области реализации медиа-прав на крупнейшие спортивные события, привлечения спонсоров для ведущих спортивных соревнований, лиг и федераций, проведения крупных международных турниров, организации трансляций спортивных событий и реализации программ гостеприимства.