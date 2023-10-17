Овечкин стал единственным действующим игроком, одержавшим 300 побед в регулярке

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин одержал 300-ю победу с командой в регулярном чемпионате НХЛ.

«Кэпиталз» в серии буллитов обыграли «Калгари» (3:2 Б). Как сообщает сайт НХЛ, россиянин стал единственным действующим игроком, достигшим этой отметки. Рекордсменом лиги среди всех хоккеистов является Патрик Марло — 352 победы.

В матче с «Калгари» 38-летний россиянин провел 18-ю игру в карьере без бросков в створ в регулярках НХЛ.