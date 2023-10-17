Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:34

Овечкин стал единственным действующим игроком, одержавшим 300 побед в регулярке

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин одержал 300-ю победу с командой в регулярном чемпионате НХЛ.

«Кэпиталз» в серии буллитов обыграли «Калгари» (3:2 Б). Как сообщает сайт НХЛ, россиянин стал единственным действующим игроком, достигшим этой отметки. Рекордсменом лиги среди всех хоккеистов является Патрик Марло — 352 победы.

В матче с «Калгари» 38-летний россиянин провел 18-ю игру в карьере без бросков в створ в регулярках НХЛ.

Александр Овечкин. Овечкин провалил старт сезона: снова не забил и даже ни разу не бросил — впервые за два года!

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Калгари Флэймз
2
Читайте также
Ужас в Брюсселе: болельщиков Швеции убили в городе во время футбола
«Амур» оштрафует Хохлачева на месячную зарплату за прыжок на машину
Небензя назвал показательным и демонстративным голосование по резолюции РФ
Минобороны продемонстрировало работу тяжелой огнеметной системы «Тосочка»
Из-за ошибки сервиса Google курс доллара упал до отметки 62 рубля
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона НХЛ: сколько забьет Овечкин, главные русские интриги
«Вегас» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин провел 18-й матч без бросков в створ в регулярках НХЛ за карьеру
Овечкин провалил старт сезона: снова не забил и даже ни разу не бросил — впервые за два года!
«Попробую догнать Овечкина». Малкин вошел в топ-3 россиян по голам и шутит о результативности
В НХЛ совсем мало русских интриг. В АХЛ их гораздо больше — наши жгут
Малкин стал третьим лучшим снайпером в истории НХЛ среди россиян: «Попробую догнать Овечкина»
Мэттьюс стал вторым хоккеистом за 105 лет с хет-триком в каждой из двух первых игр сезона НХЛ — первым был Овечкин
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Овечкин провел 18-й матч без бросков в створ в регулярках НХЛ за карьеру
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 3 2 1 4
2 Рейнджерс 3 2 1 4
3 Каролина 3 2 1 4
4 Нью-Джерси 3 1 2 3
5 Айлендерс 1 1 0 2
6 Филадельфия 2 1 1 2
7 Вашингтон 2 1 1 2
8 Коламбус 3 1 2 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 2 2 0 4
2 Детройт 3 2 1 4
3 Оттава 3 2 1 4
4 Торонто 3 2 1 4
5 Монреаль 2 1 1 3
6 Тампа-Бэй 3 1 2 2
7 Флорида 3 1 2 2
8 Баффало 2 0 2 0
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 2 2 0 4
2 Чикаго 4 2 2 4
3 Сент-Луис 2 1 1 3
4 Даллас 1 1 0 2
5 Виннипег 2 1 1 2
6 Миннесота 2 1 1 2
7 Аризона 2 1 1 2
8 Нэшвилл 3 1 2 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 3 3 0 6
2 Ванкувер 2 2 0 4
3 Калгари 3 1 2 3
4 Анахайм 2 1 1 2
5 Лос-Анджелес 2 0 2 1
6 Сан-Хосе 2 0 2 1
7 Сиэтл 3 0 3 1
8 Эдмонтон 2 0 2 0
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
17.10 02:00
Торонто – Чикаго
 1 : 4
17.10 02:00
Рейнджерс – Аризона
 2 : 1
17.10 02:00
Вашингтон – Калгари
 3 : 2 Б
17.10 02:00
Нью-Джерси – Флорида
 3 : 4
17.10 02:00
Коламбус – Детройт
 0 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 3 6
Вильям Нюландер

Вильям Нюландер

Торонто

 3 6
Евгений Малкин

Евгений Малкин

Питтсбург

 3 6
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 3 6
Теуво Терявяйнен

Теуво Терявяйнен

Каролина

 3 4
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 3 4
И КН
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 2 0.92
Маккензи Блэквуд

Маккензи Блэквуд

Сан-Хосе

 1 0.92
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 1 0.92
Новости
RSS RSS
Все новости