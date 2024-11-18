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Сегодня, 07:20

Овечкин стал 12-м игроком в возрасте 39 лет, сделавшим хет-трик в НХЛ

Даниил Аршавский
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Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (5:2).

Россиянин стал 12-м хоккеистом за историю НХЛ оформившим хет-трик в возрасте 39 лет и старше.

Ранее подобные достижения устанавливали Жан беливо, Джонни Бьюсик, Шейн Доан, Горди Хоу, Яромир Ягр, Никлас Линдстрем, Джо Ньювендик, Жан Ратель, Люк Робитайль, Теему Селянне и Джо Торнтон.

Для Овечкина хет-трик в матче с «Вегасом» стал 31-м за карьеру в НХЛ, россиянин стал 6-м игроком лиги, достигшим этой отметки.

За 17 встреч в текущем сезоне Овечкин набрал 23 (13+10) очка.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Вегас Голден Найтс
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«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
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1 Каролина 17 13 4 26
2 Нью-Джерси 21 12 9 26
3 Вашингтон 17 12 5 25
4 Рейнджерс 16 11 5 23
5 Филадельфия 18 8 10 18
6 Айлендерс 18 7 11 18
7 Питтсбург 20 7 13 17
8 Коламбус 17 6 11 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 18 12 6 25
2 Торонто 19 11 8 24
3 Тампа-Бэй 16 9 7 19
4 Бостон 19 8 11 19
5 Оттава 17 8 9 17
6 Баффало 18 8 10 17
7 Детройт 17 7 10 15
8 Монреаль 18 6 12 14
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 18 15 3 30
2 Миннесота 17 11 6 25
3 Даллас 16 11 5 22
4 Колорадо 18 9 9 18
5 Юта 17 7 10 17
6 Сент-Луис 19 8 11 17
7 Чикаго 18 6 12 13
8 Нэшвилл 18 5 13 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 18 11 7 24
2 Лос-Анджелес 19 10 9 23
3 Ванкувер 16 9 7 21
4 Калгари 18 9 9 21
5 Эдмонтон 18 9 9 20
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