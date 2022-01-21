Овечкин сравнялся с Зубовым по голевым передачам в НХЛ. Они делят третье место среди россиян в истории лиги

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».

36-летний россиянин сделал 619 голевую передачу в карьере. По этому показателю он сравнялся с Сергеем Зубовым.

Таким образом, Овечкин и Зубов теперь делят третье место по количеству ассистов в истории НХЛ среди российских хоккеистов.

Лидирует в этом списке Сергей Федоров, сделавший 696 голевых передач за карьеру. На втором месте — Евгений Малкин с 682 голевыми передачами.