Овечкин сравнялся с Йокиненом по количеству матчей в НХЛ
02:16
«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Для российского нападающего «Кэпиталз» Александр Овечкин эта игра стала 1231-й в НХЛ. Он повторил результат финна Олли Йокинена. Теперь они делят 102-е место.
В этом сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 34 матчах и набрал 50 (24+26) очков.
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