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Овечкин сравнялся с Йокиненом по количеству матчей в НХЛ

02:16
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Для российского нападающего «Кэпиталз» Александр Овечкин эта игра стала 1231-й в НХЛ. Он повторил результат финна Олли Йокинена. Теперь они делят 102-е место.

В этом сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 34 матчах и набрал 50 (24+26) очков.

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Евгений Козинов все материалы автора
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