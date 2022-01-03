Овечкин сравнялся с Йокиненом по количеству матчей в НХЛ

«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Для российского нападающего «Кэпиталз» Александр Овечкин эта игра стала 1231-й в НХЛ. Он повторил результат финна Олли Йокинена. Теперь они делят 102-е место.

В этом сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 34 матчах и набрал 50 (24+26) очков.