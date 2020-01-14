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Овечкин сравнялся с Шэнахэном по победным голам в НХЛ. Они делят шестое место

08:04
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» переиграл «Каролину» со счетом 2:0. Победу «Вашингтону» принес дубль капитана Александра Овечкина.

Россиянин в 109-й раз за карьеру в НХЛ принес победу своей команде, что является шестым результатом в истории лиги. По этому показателю он сравнялся с Брэнданом Шэнахэном.

Рекорд удерживает Яромиру Ягру (135), второе место занимает Горди Хоу (121), тройку замыкает Фил Эспозито (118).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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