Овечкин сравнялся с Шэнахэном по победным голам в НХЛ. Они делят шестое место
08:04
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» переиграл «Каролину» со счетом 2:0. Победу «Вашингтону» принес дубль капитана Александра Овечкина.
Россиянин в 109-й раз за карьеру в НХЛ принес победу своей команде, что является шестым результатом в истории лиги. По этому показателю он сравнялся с Брэнданом Шэнахэном.
Рекорд удерживает Яромиру Ягру (135), второе место занимает Горди Хоу (121), тройку замыкает Фил Эспозито (118).
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