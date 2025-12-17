Овечкин сравнялся с Шэнаханом по числу матчей в НХЛ и вышел на 21-е место в истории лиги

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».

Эта игра стала для 40-летнего россиянина 1524-й в регулярных чемпионатах за карьеру. Он вышел на 21-е место в истории лиги по сыгранным матчам, сравнявшись с Брэнданом Шэнаханом.

На 20-й строчке по количеству матчей в НХЛ располагается Райан Сутер, выходивший на лед в 1526 встречах за карьеру. Рекордсменом является Патрик Марло — 1779 матчей.

В этом сезоне Овечкин набрал 31 (14+17) очко в 33 матчах. Всего за карьеру он забросил 911 голов и сделал 743 голевые передачи в 1524 матчах.