Овечкин вышел по очкам на 10-е место в истории НХЛ
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик и сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».
Теперь у 40-летнего россиянина 1643 (907+736) очков в 1512 матчах в регулярных чемпионатах за карьеру. По этому показателю он обошел канадца Джо Сакика, который за карьеру набрал 1641 (625+1016) очко в 1378 играх, и вышел на 10-е место в списке бомбардиров.
Рекордсменом НХЛ по набранным очкам в регулярных чемпионатах является канадский нападающий Уэйн Гретцки, набравший 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах.
Список лучших бомбардиров в истории НХЛ:
1. Уэйн Гретцки (Канада) — 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах
2. Яромир Ягр (Чехия) — 1921 (766+1155) — 1733
3. Марк Мессье (Канада) — 1887 (694+1193) -1756
4. Горди Хоу (Канада) — 1850 (801+1049) — 1767
5. Рон Франсис (Канада) — 1771 (549+1249) — 1731
6. Марсель Дионн (Канада) — 1771 (731+1040) — 1348
7. Стив Айзерман (Канада) — 1755 (692+1063) — 1514
8. Марио Лемье (Канада) — 1723 (690+1033) — 915
9. Сидник Кросби (Канада) — 1708 (637+1071) — 1371
10. Александр Овечкин (Россия) — 1643 (907+736) — 1512
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|20
|13
|7
|28
|2
|Нью-Джерси
|19
|13
|6
|27
|3
|Питтсбург
|19
|10
|9
|24
|4
|Айлендерс
|20
|11
|9
|24
|5
|Вашингтон
|20
|10
|10
|22
|6
|Коламбус
|20
|10
|10
|22
|7
|Рейнджерс
|21
|10
|11
|22
|8
|Филадельфия
|18
|9
|9
|21
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|20
|12
|8
|25
|2
|Бостон
|22
|12
|10
|24
|3
|Монреаль
|19
|10
|9
|23
|4
|Тампа-Бэй
|19
|10
|9
|22
|5
|Оттава
|19
|9
|10
|22
|6
|Флорида
|19
|10
|9
|21
|7
|Торонто
|20
|9
|11
|20
|8
|Баффало
|20
|7
|13
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|19
|13
|6
|31
|2
|Даллас
|20
|12
|8
|27
|3
|Виннипег
|19
|12
|7
|24
|4
|Чикаго
|19
|10
|9
|24
|5
|Миннесота
|21
|10
|11
|24
|6
|Юта
|20
|10
|10
|23
|7
|Сент-Луис
|20
|6
|14
|17
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|20
|13
|7
|27
|2
|Вегас
|19
|9
|10
|24
|3
|Лос-Анджелес
|20
|10
|10
|24
|4
|Сиэтл
|19
|9
|10
|23
|5
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|22
|6
|Сан-Хосе
|20
|9
|11
|21
|7
|Ванкувер
|21
|9
|12
|20
|8
|Калгари
|22
|6
|16
|15
|21.11
|03:00
|Детройт – Айлендерс
|- : -
|21.11
|03:00
|Филадельфия – Сент-Луис
|- : -
|21.11
|03:00
|Флорида – Нью-Джерси
|- : -
|21.11
|03:00
|Торонто – Коламбус
|- : -
|21.11
|03:00
|Монреаль – Вашингтон
|- : -
|21.11
|03:30
|Тампа-Бэй – Эдмонтон
|- : -
|21.11
|04:00
|Чикаго – Сиэтл
|- : -
|21.11
|05:00
|Колорадо – Рейнджерс
|- : -
|21.11
|05:00
|Юта – Вегас
|- : -
|21.11
|06:00
|Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|- : -
|21.11
|06:00
|Анахайм – Оттава
|- : -
|21.11
|06:00
|Ванкувер – Даллас
|- : -