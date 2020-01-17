Овечкин сравнялся с рекордсменом НХЛ столетней давности. На очереди — сам Морис Ришар
Александр Овечкин оформил 25-й хет-трик в карьере и сравнялся по этому показателю с Си Деннени. Однако звезде НХЛ столетней давности для достижения этой отметки понадобилось 329 матчей, тогда как его последователю — аж 1132. Рядом с Овечкиным располагаются и другие легенды хоккея — Морис Ришар, Марсель Дионн и Бобби Халл. А вот для попадания в пятерку россиянину придется потрудиться — Фил Эспозито опережает его на семь хет-триков.
Лидеры НХЛ по хет-трикам
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Хет-трики
|
Уэйн Гретцки
|
1487
|
894
|
50
|
Марио Лемье
|
915
|
690
|
40
|
Майк Босси
|
752
|
573
|
39
|
Бретт Халл
|
1269
|
741
|
33
|
Фил Эспозито
|
1282
|
717
|
32
|
Бобби Халл
|
1063
|
610
|
28
|
Марсель Дионн
|
1348
|
731
|
28
|
Морис Ришар
|
978
|
544
|
26
|
Си Деннени
|
329
|
247
|
25
|
Александр Овечкин
|
1132
|
689
|
25
Зато в другой номинации (два и более гола за матч) позиции Эспозито, также замыкающего топ-5, совсем не видятся столь крепкими. Овечкин, в 140-й раз в карьере забросивший больше одной шайбы, укрепился на шестой позиции, с отставанием от Фила на игры, не очень далеко и Горди Хоу, на счету которого 147 дублей.
Лидеры по числу матчей с двумя и более голами
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Матчи «2+»
|
Уэйн Гретцки
|
1487
|
894
|
189
|
Бретт Халл
|
1269
|
741
|
158
|
Марио Лемье
|
915
|
690
|
154
|
Горди Хоу
|
1767
|
801
|
147
|
Фил Эспозито
|
1282
|
717
|
143
|
Александр Овечкин
|
1132
|
689
|
140
|
Марсель Дионн
|
1348
|
731
|
139
|
Майк Гартнер
|
1432
|
708
|
135
|
Теему Селянне
|
1451
|
684
|
131
|
Майк Босси
|
752
|
573
|
127
|
Яромир Ягр
|
1733
|
766
|
127