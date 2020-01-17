Александр Овечкин оформил 25-й хет-трик в карьере и сравнялся по этому показателю с Си Деннени. Однако звезде НХЛ столетней давности для достижения этой отметки понадобилось 329 матчей, тогда как его последователю — аж 1132. Рядом с Овечкиным располагаются и другие легенды хоккея — Морис Ришар, Марсель Дионн и Бобби Халл. А вот для попадания в пятерку россиянину придется потрудиться — Фил Эспозито опережает его на семь хет-триков.

Лидеры НХЛ по хет-трикам

Игрок Матчи Голы Хет-трики Уэйн Гретцки 1487 894 50 Марио Лемье 915 690 40 Майк Босси 752 573 39 Бретт Халл 1269 741 33 Фил Эспозито 1282 717 32 Бобби Халл 1063 610 28 Марсель Дионн 1348 731 28 Морис Ришар 978 544 26 Си Деннени 329 247 25 Александр Овечкин 1132 689 25

Зато в другой номинации (два и более гола за матч) позиции Эспозито, также замыкающего топ-5, совсем не видятся столь крепкими. Овечкин, в 140-й раз в карьере забросивший больше одной шайбы, укрепился на шестой позиции, с отставанием от Фила на игры, не очень далеко и Горди Хоу, на счету которого 147 дублей.

Лидеры по числу матчей с двумя и более голами