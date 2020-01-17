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Овечкин сравнялся с рекордсменом НХЛ столетней давности. На очереди — сам Морис Ришар

17:20
Александр Овечкин. Фото AFP
Александр Овечкин. Фото AFP
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Александр Овечкин оформил 25-й хет-трик в карьере и сравнялся по этому показателю с Си Деннени. Однако звезде НХЛ столетней давности для достижения этой отметки понадобилось 329 матчей, тогда как его последователю — аж 1132. Рядом с Овечкиным располагаются и другие легенды хоккея — Морис Ришар, Марсель Дионн и Бобби Халл. А вот для попадания в пятерку россиянину придется потрудиться — Фил Эспозито опережает его на семь хет-триков.

Лидеры НХЛ по хет-трикам

Игрок

Матчи

Голы

Хет-трики

Уэйн Гретцки

1487

894

50

Марио Лемье

915

690

40

Майк Босси

752

573

39

Бретт Халл

1269

741

33

Фил Эспозито

1282

717

32

Бобби Халл

1063

610

28

Марсель Дионн

1348

731

28

Морис Ришар

978

544

26

Си Деннени

329

247

25

Александр Овечкин

1132

689

25

Зато в другой номинации (два и более гола за матч) позиции Эспозито, также замыкающего топ-5, совсем не видятся столь крепкими. Овечкин, в 140-й раз в карьере забросивший больше одной шайбы, укрепился на шестой позиции, с отставанием от Фила на игры, не очень далеко и Горди Хоу, на счету которого 147 дублей.

Лидеры по числу матчей с двумя и более голами

Игрок

Матчи

Голы

Матчи «2+»

Уэйн Гретцки

1487

894

189

Бретт Халл

1269

741

158

Марио Лемье

915

690

154

Горди Хоу

1767

801

147

Фил Эспозито

1282

717

143

Александр Овечкин

1132

689

140

Марсель Дионн

1348

731

139

Майк Гартнер

1432

708

135

Теему Селянне

1451

684

131

Майк Босси

752

573

127

Яромир Ягр

1733

766

127

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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