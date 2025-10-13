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13 октября 2025, 09:36

Овечкин сравнялся с Лемье по числу очков в выездных играх с учетом плей-офф

Алина Савинова

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/26 против «Рейнджерс» (1:0).

40-летний россиянин набрал 861-е очко в выездных играх лиги с учетом плей-офф. По этому показателю Овечкин догнал Марио Лемье и делит с ним шестое место.

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Лидером по количеству очков в гостевых матчах регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ является Уэйн Гретцки (1459 результативных баллов). На второй строчке располагается Марк Мессье (1017), на третьей — Яромир Ягр (944). Четвертое место у Стива Айзермана (936), пятое — у Рона Фрэнсиса (873).

Всего в стартовавшем сезоне Овечкин набрал 2 (0+2) очка в 3 матчах.

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