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Овечкин сравнялся с Лафлером и делит с ним 27-е место по количеству очков в истории НХЛ

09:14
Александр Овечкин. Фото ХК «Вашингтон»
Александр Овечкин. Фото ХК «Вашингтон»
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отдал 3 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (6:3).

Благодаря этому россиянин сравнялся с Ги Лафлером по количеству очков, набранных в НХЛ. У обоих по 1353 очка, теперь Овечкин делит с Лафлером 27-е место по количеству очков в истории лиги.

Лидером по количеству набранных очков в истории НХЛ является Уэйн Гретцки (2857), на втором месте — Яромир Ягр (1921), на третьей строчке — Марк Мессье (1887).

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Иван Торопцев все материалы автора
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