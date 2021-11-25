Овечкин сравнялся с Лафлером и делит с ним 27-е место по количеству очков в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отдал 3 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (6:3).

Благодаря этому россиянин сравнялся с Ги Лафлером по количеству очков, набранных в НХЛ. У обоих по 1353 очка, теперь Овечкин делит с Лафлером 27-е место по количеству очков в истории лиги.

With three assists against Montreal, Alex Ovechkin has tied Guy Lafleur (1,353) for the 27th-most points in NHL history. — CapitalsPR (@CapitalsPR) November 25, 2021

Лидером по количеству набранных очков в истории НХЛ является Уэйн Гретцки (2857), на втором месте — Яромир Ягр (1921), на третьей строчке — Марк Мессье (1887).