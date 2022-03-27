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Сегодня, 06:38

Овечкин сравнялся с Курри и делит с ним 21-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.
Фото Getty Images

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:3).

36-летний россиянин набрал свое 1398-е очко в карьере и сравнялся по этому показателю с бывшим финским форвардом «Лос-Анджелеса», «Эдмонтона», «Рейнджерс», «Анахайма» и «Колорадо» Яри Курри.

Теперь Овечкин и Курри делят 21-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Рекорд по количеству набранных очков в истории лиги принадлежит Уэйну Гретцки, он набрал 2857 (894+1963) очков за карьеру.

Таблица лучших бомбардиров в истории НХЛ:

1. Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах

2. Яромир Ягр — 1921 (766+1155) в 1733

3. Марк Мессье — 1887 (694+1193) в 1756

4. Горди Хоу — 1850 (801+1049) в 1767

5. Рон Фрэнсис — 1798 (549+1249) в 1731

...

21. Яри Курри — 1398 (601+797) в 1251

21. Александр Овечкин («Вашингтон») — 1398 (772+626) в 1262

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Яри Курри
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