Овечкин сравнялся с Курри и делит с ним 21-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:3).
36-летний россиянин набрал свое 1398-е очко в карьере и сравнялся по этому показателю с бывшим финским форвардом «Лос-Анджелеса», «Эдмонтона», «Рейнджерс», «Анахайма» и «Колорадо» Яри Курри.
Теперь Овечкин и Курри делят 21-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Рекорд по количеству набранных очков в истории лиги принадлежит Уэйну Гретцки, он набрал 2857 (894+1963) очков за карьеру.
Таблица лучших бомбардиров в истории НХЛ:
1. Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах
2. Яромир Ягр — 1921 (766+1155) в 1733
3. Марк Мессье — 1887 (694+1193) в 1756
4. Горди Хоу — 1850 (801+1049) в 1767
5. Рон Фрэнсис — 1798 (549+1249) в 1731
...
21. Яри Курри — 1398 (601+797) в 1251
21. Александр Овечкин («Вашингтон») — 1398 (772+626) в 1262
|27.03
|02:00
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Даллас – Ванкувер
|1 : 4
|27.03
|02:00
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Вашингтон – Нью-Джерси
|4 : 3
|27.03
|02:00
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Монреаль – Торонто
|4 : 2
|27.03
|02:00
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Оттава – Флорида
|3 : 4 Б
|27.03
|03:00
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Миннесота – Коламбус
|3 : 2 ОТ
|27.03
|03:00
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Сент-Луис – Каролина
|2 : 7
|27.03
|05:00
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Калгари – Эдмонтон
|- : -
|27.03
|05:30
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Лос-Анджелес – Сиэтл
|- : -
|27.03
|05:30
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Сан-Хосе – Анахайм
|- : -
|27.03
|21:00
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Айлендерс – Тампа-Бэй
|- : -
|27.03
|23:59
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Питтсбург – Детройт
|- : -
|27.03
|23:59
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Рейнджерс – Баффало
|- : -