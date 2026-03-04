Овечкин сравнялся с Игинлой по количеству матчей в НХЛ

В среду, 4 марта, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл против «Юты»» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Для 40-летнего россиянина эта игра стала 1554-й за карьеру в регулярных чемпионатах. По этому показателю он поднялся на 16-е место в истории, сравнявшись с экс-форвардом «Колорадо», «Калгари» и «Бостона» Жером Игинла с 1554 матчами.

На 15-й строчке располагается защитник «Колорадо» Брент Бернс — 1556 игр.

Овечкин является рекордсменом по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ. На его счету 921 гол и 752 голевые передачи.

Рекордсменом по сыгранным матчам является Патрик Марло, который за карьеру принял участие в 1779 встречах.

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